Балицкий считает, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы

Мелитополь, , 21:24 — REGNUM Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом 5 мая заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live.

Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ © Алексей Майшев/РИА Новости

«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдёт», — сказал он.

По его словам, власти Запорожской области владеют ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км.

«Понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами», — добавил Балицкий.

Врио губернатора также прокомментировал решение о переселении жителей населённых пунктов региона из-за усиления обстрелов с украинской стороны. Он отметил, что за последнюю неделю противник обстрелял ближайшие к линии боевого столкновения города.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Запорожской области планирует переселить 70 тысяч человек из приграничных районов, чтобы обезопасить жителей от обстрелов военных ВСУ. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко заявил, что пока перевезли около 500 человек. Он отметил, что перемещение добровольное.