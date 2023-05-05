Балицкий: наступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы
Балицкий считает, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы
Мелитополь, 5 мая, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом 5 мая заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live.
«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдёт», — сказал он.
По его словам, власти Запорожской области владеют ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км.
«Понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами», — добавил Балицкий.
Врио губернатора также прокомментировал решение о переселении жителей населённых пунктов региона из-за усиления обстрелов с украинской стороны. Он отметил, что за последнюю неделю противник обстрелял ближайшие к линии боевого столкновения города.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство Запорожской области планирует переселить 70 тысяч человек из приграничных районов, чтобы обезопасить жителей от обстрелов военных ВСУ. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко заявил, что пока перевезли около 500 человек. Он отметил, что перемещение добровольное.