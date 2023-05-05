Пожар произошёл в «Доме Орбели» в Ленинградской области

Санкт-Петербург, , 20:41 — REGNUM Пожар произошёл в «Доме Орбели» во Всеволожском районе в Ленинградской области, сообщили региональные власти.

Пожарная машина Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Согласно полученной информации, на тушение пожара в федеральном объекте культуры — «Доме Л. А. Орбели» в селе Павлове — выехали ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

Отмечается, что дом горит по всей площади.

Информация о пострадавших и причинах пожара не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 5 мая произошёл пожар на территории около 300 га. Природный пожар действует у села Мостовского, существует угроза распространения огня на населённый пункт.

Возгорание в Екатеринбурге началось 5 мая на складах площадью 2 тысячи кв. м. В ходе пожара его площадь увеличилась в два раза — до 4 тысяч кв. м. Причина пожара устанавливается. В МЧС России позже заявили о ликвидации открытого горения на складах с легковоспламеняющейся жидкостью в Екатеринбурге.