Берлин, 5 мая, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский опасается лишиться доверия Запада после атаки беспилотников на Кремль. Такое мнение выразил в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле.

Zuma/TASS Владимир Зеленский и Джо Байден

По его мнению, украинский президент боится утратить солидарность союзников, если всем станет ясно, что за атаками стоит Украина.

«Вашингтон крайне обеспокоен действиями украинских солдат, так как они «заходят слишком далеко», — отметил также Тиле.

При этом немецкий полковник назвал операцию против президента России Владимира Путина «уколом иголкой». Это выражение он объяснил тем, что тактика ВСУ направлена на обострение ситуации, в то время как Вооружённые силы Украины (ВСУ) не полностью вооружены и боеспособны.

Обозреватель газеты Asia Times Стивен Брайен также считает, что украинский президент продлил свой визит в Финляндию, так как боялся ответа России на организованную Киевом атаку дронов на Кремль. Автор отметил, что это, по его мнению, может говорить о том, что президент боится за свою безопасность.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в Кремле, БПЛА были выведены из строя силами РЭБ и рухнули, не причинив ущерб.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. В администрации российского лидера заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотниками кремлёвской резиденции президента.

МИД России заявил 4 мая, что нет сомнений, что «за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим». В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на атаку беспилотников в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства России.