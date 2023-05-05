Москва, 5 мая, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Актёр, народный артист России Владимир Стеклов попал под обстрел во время своей поездки в зону проведения специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью для издания «Абзац».

Алексей Куденко/РИА Новости Глава ДНР Денис Пушилин и актёр Владимир Стеклов

По его словам, выжить и не получить ранения ему удалось чудом.

«Мы садимся в машину, ехать надо быстро. И водитель ― резко по тормозам. У него тактические наушники, куда ему сообщили, что какую-то бабку надо пропустить, остановиться», — сообщил подробности народный артист.

Эта остановка и спасла всех, кто находился в машине. Потому что после этого примерно в 150 метрах от автомобиля случился прилёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Донбассе при спасении раненых под Артёмовском погиб православный священник — иеромонах Дамаскин (Денис Волин). Он руководил отделом по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии, стоял во главе поискового отряда «Православная дружина в честь Святого благоверного князя Александра Невского», основанного на базе школы-интерната при Николо-Шартомском монастыре.