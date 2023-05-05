Глава ГВА Ганчев сообщил о скоплении наёмников и техники ВСУ в Харьковской области

Харьков, Украина, , 19:57 — REGNUM Глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил 5 мая корреспонденту ТАСС о скоплении наёмников и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в регионе.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы знаем о скоплении личного состава ВСУ в направлении Харьковской области, в том числе и техники», — рассказал Ганчев.

Со слов местных жителей, там преобладают именно иностранные наёмники.

«Очевидно, что интерес в этом совсем не миротворческий», — добавил он.

Кроме того, Ганчев сообщил, что под контролем российских сил находятся около 20 населённых пунктов в регионе. Как рассказал глава харьковской ВГА, жители там сталкиваются с многочисленными трудностями.

«Сотрудники нашей администрации регулярно передают и сами доставляют туда гуманитарную помощь», — отметил Ганчев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Виталий Ганчев заявил, что жителей Купянска Харьковской области насильно вывозят из города отдавая их дома военным ВСУ. По его словам, жителей вывозили под лозунгом якобы спасательной операции. При этом освободившиеся дома и квартиры отдавали в свободное пользование ВСУ.