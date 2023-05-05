Призёр Кубка мира, бобслеист Владимир Зайцев умер на 32-м году жизни от лейкоза

Москва, , 19:50 — REGNUM Российский бобслеист Владимир Зайцев скончался на 32-м году жизни от онкологического заболевания. Об этом 5 мая сообщили члены семьи спортсмена.

Поминальная свеча Дарья Драй © ИА REGNUM

«К сожалению, Владимира не стало 5 мая», — процитировал ТАСС собеседника.

Уточняется, что у спортсмена был острый лимфобластный лейкоз.

Зайцев становился серебряным призёром чемпионатов России в двойках, занимал второе место на Кубке мира в четвёрках. В карьере спортсмена и ряд других наград на международных турнирах.