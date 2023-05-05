Бывшая замгенсека НАТО предостерегла об опасности после попытки атаки дронов на Кремль

Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Действия, подобные атаке беспилотников на Кремль, могут спровоцировать опасные последствия. Об этом 5 мая завила бывшая заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

«Мы должны понимать, что моменты крайней опасности могут наступить из-за подобных инцидентов», ― цитирует РИА Новости американского дипломата.

По её словам, произошедший эпизод «добавляет опасности». Гетемюллер также выразила обеспокоенность тем, что Кремль сразу заявил о причастности Вашингтона к произошедшему в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина, их вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Власти Кубы осудили попытку атаки беспилотников на Кремль и любые формы и проявления терроризма. В Китае посчитали удар по резиденции президента России пересечением Киевом красной черты.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что сам Вашингтон «не причастен» к инциденту. Признавать ответственность за попытку атаки отказались ив Киеве.

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