Вашингтон, 5 мая, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Действия, подобные атаке беспилотников на Кремль, могут спровоцировать опасные последствия. Об этом 5 мая завила бывшая заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

Sergii Kharchenko/Zuma/TASS Роуз Гетемюллер

«Мы должны понимать, что моменты крайней опасности могут наступить из-за подобных инцидентов», ― цитируют РИА Новости американского дипломата.

По её словам, произошедший эпизод «добавляет опасности». Гетемюллер также выразила обеспокоенность тем, что Кремль сразу заявил о причастности Вашингтона к произошедшему в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина, их вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Власти Кубы осудили попытку атаки беспилотников на Кремль и любые формы и проявления терроризма. В Китае посчитали удар по резиденции президента России пересечением Киевом красной черты.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что сам Вашингтон «не причастен» к инциденту. Признавать ответственность за попытку атаки отказались и в Киеве.