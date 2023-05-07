Москва, , 11:16 — REGNUM За первые три месяца 2023 года на городских торгах было реализовано более 1,8 тыс. машино-мест. Это превышает показатель за аналогичный период прошлого года на треть, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

«Город предлагает машино-места на подземных паркингах и многоуровневых наземных автостоянках в разных районах Москвы. Средняя стоимость лота составила 397,9 тыс. рублей», — заявил Ефимов.

Лоты реализовались через посредством открытых аукционов, публичного предложения и на торгах без объявления цены. Автовладельцы могли выбирать объекты разной площади — от 9,9 до 39,9 м. кв. Наибольшее количество лотов было реализовано на северо-западе Москвы — 431. Самыми популярными лотами стали парковочное место площадью 30,4 м. кв. на подземном паркинге в 1-м Самотечном переулке и машино-место площадью 16,8 м. кв. на многоуровневой автостоянке на улице Академика Королева — за каждое конкурировали 28 участников.