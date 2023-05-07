Москва, 7 мая, 2023, 11:16 — ИА Регнум. За первые три месяца 2023 года на городских торгах было реализовано более 1,8 тыс. машино-мест. Это превышает показатель за аналогичный период прошлого года на треть, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Город предлагает машино-места на подземных паркингах и многоуровневых наземных автостоянках в разных районах Москвы. Средняя стоимость лота составила 397,9 тыс. рублей», — заявил Ефимов.

Лоты реализовались посредством открытых аукционов, публичного предложения и на торгах без объявления цены. Автовладельцы могли выбирать объекты разной площади — от 9,9 до 39,9 кв. м. Наибольшее количество лотов было реализовано на северо-западе Москвы — 431. Самыми популярными лотами стали парковочное место площадью 30,4 кв. м на подземном паркинге в 1-м Самотечном переулке и машино-место площадью 16,8 кв. м на многоуровневой автостоянке на улице Академика Королева — за каждое конкурировали 28 участников.