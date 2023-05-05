Повреждённый беспилотниками купол Сенатского дворца в Кремле восстановили

Москва, , 19:43 — REGNUM Купол Сенатского дворца в Кремле полностью восстановили после атаки украинских беспилотников. Работы по замене повреждённых медных листов завершены. Об этом сообщила пресс-секретарь управления делами президента России Владимира Путина Елена Крылова.

Купол Сенатского дворца © Михаил Терещенко/ТАСС

«Два медных листа заменены, работы завершены», — привело её слова РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая украинские БПЛА предприняли попытку атаковать кремлёвскую резиденцию президента России. Их сбили на подлёте, над куполом Сенатского дворца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии сильных разрушений после атаки БПЛА. Москва обвинила в случившемся Киев, а в США попытались выяснить, кто отдал приказ об атаке.