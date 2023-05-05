В США назвали авиацию главным козырем России перед наступлением ВСУ
Вашингтон, 5 мая 2023, 19:42 — REGNUM Военная авиация является одним из основных преимуществ российской армии перед вооружёнными силами Украины, заявил глава международной охранной компании Global Guardian Дейл Бакнер американскому журналу Newsweek.
«У русских почти подавляющее превосходство в воздухе, которое они ещё не ввели в конфликт. Россия имеет в резерве очень большой [воздушный] флот, который в десять раз больше, чем у Украины», — заявил Бакнер.
Он отметил, что современные российские самолёты МиГ-35, Су-35 и Су-57 способны наносить удары по танковым колоннам противника и другой бронетехнике при отсутствии воздушного прикрытия у ВСУ. Это один из главных козырей России.
По мнению Бакнера, украинская сторона сильно рискует в случае наступления, если не обеспечит многоуровневую противовоздушную оборону. По данным иностранных экспертов, российский воздушный флот включает в себя порядка 900 истребителей и 120 бомбардировщиков.
Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона около двух месяцев заявляет о намерении провести весной масштабное контрнаступление. В новых регионах России отмечают, что ВСУ подводят к линии соприкосновения на различных направлениях значительное количество живой силы и бронетехники.
Вечером 4 мая ВСУ провели разведку боем под Угледаром, применив артиллерию и дроны, но наступление не началось. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 5 мая отметил, что в зону СВО пришла ветреная тёплая погода, к 9 мая, предположительно, распутицы не будет нигде, что позволит ВСУ применять бронетехнику при наступлении.