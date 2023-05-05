Вашингтон, 5 мая, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Военная авиация является одним из основных преимуществ российской армии перед вооружёнными силами Украины, заявил глава международной охранной компании Global Guardian Дейл Бакнер американскому журналу Newsweek.

Евгений Одиноков/РИА Новости Су-35С

«У русских почти подавляющее превосходство в воздухе, которое они ещё не ввели в конфликт. Россия имеет в резерве очень большой [воздушный] флот, который в десять раз больше, чем у Украины», — заявил Бакнер.

Он отметил, что современные российские самолёты МиГ-35, Су-35 и Су-57 способны наносить удары по танковым колоннам противника и другой бронетехнике при отсутствии воздушного прикрытия у ВСУ. Это один из главных козырей России.

По мнению Бакнера, украинская сторона сильно рискует в случае наступления, если не обеспечит многоуровневую противовоздушную оборону. По данным иностранных экспертов, российский воздушный флот включает в себя порядка 900 истребителей и 120 бомбардировщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона около двух месяцев заявляет о намерении провести весной масштабное контрнаступление. В новых регионах России отмечают, что ВСУ подводят к линии соприкосновения на различных направлениях значительное количество живой силы и бронетехники.

Вечером 4 мая ВСУ провели разведку боем под Угледаром, применив артиллерию и дроны, но наступление не началось. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 5 мая отметил, что в зону СВО пришла ветреная тёплая погода, к 9 мая, предположительно, распутицы не будет нигде, что позволит ВСУ применять бронетехнику при наступлении.