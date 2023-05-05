«Калашников» сообщил о поставках нового всесезонного комплекта обмундирования для Минобороны

Москва, , 19:40 — REGNUM Концерн «Калашников» сообщил о начале поставок нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для Министерства обороны России. Об этом говорится на официальном сайте.

Военнослужащие ВС России © РИА Новости

«В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», — сообщила пресс-служба «Калашникова».

Комплект разработали вместе со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения, и отличается он расцветкой, эргономикой и материалами с улучшенными свойствами. Состоит комплект из термобелья, кофты, летнего и утеплённого костюмов, летней фуражки, демисезонной шапки и шарфа.

Ранее в России представили «костюм-невидимку» для снайперов «Богомола-Z». Его особенность — работа в ИК-диапазоне, защищающем от тепловизора. Это лёгкий костюм весом от одного до трёх килограммов. Благодаря ему можно защитить не только военнослужащего, но и технику.