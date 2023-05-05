Asia Times: Зеленский подготовил план побега с Украины перед атакой беспилотников на Кремль

Пекин, , 19:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продумал пути отступления перед атакой беспилотников на Кремль, совершённой в ночь на 3 мая. Об этом в статье для Asia Times заявил журналист Стивен Брайен.

Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды © EPA/JEROEN JUMELET/ТАСС

По его словам, то, что украинский лидер в это время находился за пределами страны, не случайно. Его нахождение в Финляндии после случившегося автор материала назвал «удобным стечением обстоятельств».

«Украинское правительство отрицает какую-либо причастность к атаке беспилотника на Кремль, направленной против Путина. Удобно, что Зеленский находится в Финляндии с государственным визитом», ― указал обозреватель.

Он также назвал мудрым и благоразумным со стороны Зеленского в целях безопасности отложить своё возвращение на Украину.

«Можно предположить, что он не хочет быть рядом, когда бомбы упадут на его подземный бункер», ― добавил Брайен.

Также, по его мнению, решением продлить свой визит в Финляндию Зеленский хотел дать время для проведения спецоперации против Путина. Брайен добавил, что «если бы всё прошло успешно, украинский лидер мог бы вернуться домой героем», в противном случае у него были пути отступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая президент Украины прибыл в Хельсинки по приглашению президента республики. Вечером в тот же день он посетил Нидерланды.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотными летательными аппаратами по Кремлю. В этот момент президента России в кремлёвской резиденции не было, он не пострадал. Путин в этот день работал в Ново-Огарёве.

Украинские власти заявили о своей непричастности к атаке двух дронов на Кремль. Аналогичные заявления прозвучали и в Вашингтоне.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что уверения Киева и Вашингтона в их непричастности к атаке не следует принимать как должное. Он подчеркнул, что способность украинских и западных «друзей» врать всем очень хорошо известна.