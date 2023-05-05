Госпогранкомитет Белоруссии объяснил КПП на границе с Россией соглашением о взаимном признании виз

Минск, , 19:10 — REGNUM Временный пограничный контроль ввели на въезде в Белоруссию из России, сообщило 5 мая издание «Зеркало» со ссылкой на представителя Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» на границе России и Белоруссии © Федор Ловчанский/РИА Новости

«Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в республику сейчас будет вестись проверка документов», — сообщили изданию в ведомстве.

В Госпогранкомитете пояснили, что КПП будет работать на всех основных въездах из России. Проверки проводятся в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией.

Как сообщало 17 января ИА REGNUM, Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств Союзного государства. Как следует из соглашения, Россия и Белоруссия признают визы и иные документы, дающие право на въезд и пребывание на территории стран, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

Президент России Владимир Путин подписал соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз 27 января.

Белоруссия ратифицировала соглашение в 2020 году.