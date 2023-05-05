Суд в Харькове арестовал блогера из Латинской Америки за поддержку России

Киев, , 18:59 — REGNUM В Харькове задержали блогера, поддержавшего Россию и проведение спецоперации на Украине. Об этом 5 мая сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Фигурант имеет гражданство одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове», ― уточнила СБУ.

По информации СБУ, его подозревают в изготовлении и распространении на видеохостинге YouTube и в мессенджере Telegram материалов, в которых содержится оправдание спецоперации России на Украине, а также дискредитации высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины.

По решению суда блогера заключили под стражу. Расследование по делу продолжается.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле СБУ заочно предъявила обвинения «прокремлёвскому» блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, находящемуся в России, по пяти статьям, в том числе о госизмене. По данным спецслужб, он публично оправдывает российскую спецоперацию на Украине. В СБУ утверждают, что, находясь в России, Подоляка якобы распространял в социальных сетях, на интернет-платформах и в эфире российского телевидения недостоверную информацию о событиях в зоне конфликта на Украине.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви в поддержке России. Якобы бывший служитель храма «поддержал вооружённую агрессию России», и у СБУ есть доказательства этому.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине заочно предъявили обвинения ещё 56 депутатам Госдумы