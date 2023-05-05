Москва, 5 мая, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Средний размер банковского вклада от физических лиц в России вырос за первый квартал 2023 на 9,3 процента и составил 301 тысячу рублей. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на официальном сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По данным АСВ, общий объём подлежащих страхованию банковских вкладов к 1 апреля составил почти 49 трлн рублей. Объём вкладов населения в течение первого квартала оставался стабильным — около 36,9 трлн рублей.

«Средства индивидуальных предпринимателей увеличились с начала года на 0,3% — до 1 553 млрд рублей (3,2%)» — отметили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка на 1 декабря 2022 года, общий объём вкладов населения страны составлял 37,8 трлн рублей. Средняя сумма одного вклада физлица была около 260 тыс. рублей, но по регионам их размер сильно отличался: в Москве показатель превышал 1 млн рублей.