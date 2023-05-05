Вена, 5 мая, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский австрийскому изданию OÖNachrichten заявил, что решение об отзыве приглашений российской и белорусской делегациям на официальные торжества по случаю освобождения Австрии и Европы от нацизма рассматривается как неприемлемое и позорное.

austria. mid.ru Советские солдаты в парке дворца Шёнбрунн, 1945 год

«Австрийское общество прошло длительный и тернистый путь к осознанию тяжелого груза ответственности за содеянное в годы нацизма. Решение пожертвовать столь скрупулезной работой над собственной современной историей в угоду сиюминутной политической конъюнктуре представляется необдуманным», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram.

Посол также напомнил о том, сколь высокую цену Советский Союз заплатил за освобождение Австрии от нацизма.

«В австрийской земле покоятся около 80 тысяч советских граждан, более 40 тысяч погибло в концентрационных лагерях», — напомнил Любинский.

Дипломат также заверил, что сотрудники посольства и других российских представительств в Австрии найдут возможность достойно отдать дань памяти советским гражданам, погибшим за свободу Австрии.

Как сообщало 5 мая ИА REGNUM, российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что французские власти второй год подряд не приглашают представителей России на торжества 8 мая, посвящённые окончанию Второй мировой и другие праздничные мероприятия. При этом дипломат сообщил, что в этом году российским дипломатам согласовали традиционные мероприятия в честь Дня Победы. Они возложат венки к могилам павших советских воинов на кладбище Пер-Лашез в Париже и на военном кладбище в Нуайе-Сен-Мартен.