Тихон Архипов, , 14:15 — REGNUM На КПП «Успенка — Матвеев Курган», основном пункте пропуска между двумя российскими регионами — ДНР и Ростовской областью, за прошедший месяц ничего изменилось. Очередь из грузовиков в несколько километров. Легковых поменьше, метров на 700. И бесконечные конфликты с лихачами, лезущими в «третий ряд» без очереди.

Несмотря на поручение президента Владимира Путина срочно решить вопрос по увеличению пропускной способности погранпереходов в ДНР и ЛНР, увеличении количества полос движения, конкретно на «Успенке» никто меньше трех часов в очереди не планирует.

В Telegram-чате «Граница ДНР/РФ» оперируют давно сложившейся системой мер, например, очередь «до старой заправки». Это приблизительно 200-250 метров от въезда в контрольно-пропускной пункт. «До моста» — около 600 метров. А «до Лисичьего» — это уже восемь километров, на которые выстраиваются грузовики.

Причина очередей простая, неофициально объясняют пограничники. Людей на посту не прибавилось, на проверку документов работают одно-два окошка. А полная процедура предполагает досмотр автомобиля и вещей. Весь выезжающий из ДНР транспорт контролируется на предмет возможной перевозки оружия, боеприпасов, наркотиков, а людей проверяют по базам данных. На въезд же из России требуется минимум времени, 10-15 минут — и всё в порядке.

Напряженной остается ситуация и в Новоазовске, через который идет весь поток из Херсонской и Запорожской областей, хотя раз на раз не приходится. «С определенной периодичностью пересекаю КПП с декабря 2022 года. Новоазовск — абсолютно непредсказуемое КПП», — рассказала ИА REGNUM жительница Мариуполя Лариса Колесникова.

Зачастую ожидание в очереди занимает 4-6 часов со стороны ДНР и около четырех часов со стороны Таганрога.

Но 18 апреля был рекорд, пересекли границу за 1,5 часа, когда ехали в Москву. А 23 апреля, возвращаясь домой, за 15 минут. Как говорят люди, самые большие очереди с четверга по воскресенье. В эти дни многие разъезжаются и съезжаются».

Однако при этом ударными темпами строится новая дорога к пункту пропуска «Ульяновское — Шрамко» — которой привыкшие к старому маршруту люди просто не знают и боятся.

Бояться там действительно есть чего: на участке в 20 километров от Амвросиевки до КПП Шрамко первые 14 — сплошной ремонт на руинах старого асфальта. Трудится огромное количество техники, дорогу расширяют, делают дренаж и обводные сооружения для воды, где необходимо, кладется гидроизоляция. Кладут всё на совесть.

Пока готовы первые шесть километров дороги. Сотрудники ростовской компании-подрядчика «ДорСтрой» сообщили корреспондентам ИА REGNUM: начальство поставило задачу довести всю дорогу до российских нормативов за три года. Тем не менее люди уже пробуют новое направление. Сегодня на КПП стояло порядка 20 машин, и половина водителей ехали сюда целенаправленно в первый раз. Вторая половина прибыла с «Успенки», оценив очередь часов в шесть.

Строительство новой дороги к пункту пропуска «Ульяновское — Шрамко» Тихон Архипов (c) ИА REGNUM

«Очередь проходит очень быстро. Пять машин сразу запускается в зону досмотра, на всё про всё 10 минут. То есть эта очередь минут за 40 проедет, и сегодня еще много скопилось, обычно машин десять стоит. Я вам скажу, скорость небывалая, такого у нас не было еще. Люди очень довольны», — доверительно сообщили бойцы военной комендатуры, патрулирующие возле пункта пропуска.

Хотя есть нюанс: пункт «Ульяновка — Шрамко» работает только с 8 утра до 8 вечера и только для легковых автомобилей.

Очередь на КПП «Шрамко» Тихон Архипов (c) ИА REGNUM

По информации от водителей, быстро пропускает и КПП у села Мариновка. Но желающих туда ехать немного: там дорогу пока не делают.

С 5 октября прошлого года — напомним — граница ДНР и РФ получила статус административной, пограничный контроль со стороны ДНР был снят. В ходе своего визита на новые территории президент Владимир Путин дал поручение ускорить процедуру прохождения.

Строительство новой дороги к пункту пропуска «Ульяновское — Шрамко» Тихон Архипов (c) ИА REGNUM

Строительство новой дороги к пункту пропуска «Ульяновское — Шрамко» Тихон Архипов (c) ИА REGNUM

Вице-премьер, курирующий стройкомплекс, — Марат Хуснуллин заявил, что пункты пропуска между Донецкой Народной Республикой и другими регионами России расширят к сентябрю.

19 апреля на заседании с членами правительства Владимир Путин призвал решить проблему с заторами в районе КПП Гуково, на административной границе другого нового региона — ЛНР. «Проезжал я КПП Гуково. Большое количество транспорта стоит, — поделился президент. — На дорогах — нет, дороги более-менее свободные, а на пунктах пропуска, на КПП — большое количество техники».

Путин тогда отметил, что в основном на этом КПП на административной границе Ростовской области с ЛНР скапливаются гражданские большегрузы: «В этой связи, конечно, нужно обратить на это внимание и исправить ситуацию».