Вандалы повредили надгробия могил красноармейцев на территории комплекса «Зееловские высоты» в ФРГ

Берлин, , 19:11 — REGNUM В посольстве России в Германии заявили об осквернении вандалами надгробий могил красноармейцев в мемориальном комплексе «Зееловские высоты». Неизвестные повредили и частично разрушили надгробия на 14 захоронениях.

Вандализм germany. mid.ru

«Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять исчерпывающие меры», — говорится в официальном сообщении посольства.

Дипломаты потребовали от германского правительства найти виновных и обеспечить неприкосновенность мемориала.

Вандализм germany. mid.ru

Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестный осквернил мемориал павшим советским воинам в небольшом немецком городе Вернойхен, в котором проживает около 8 тысяч жителей. В связи с этим российское посольство направило ноту в МИД Германии.