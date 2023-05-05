Москва, 5 мая, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Когда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что Европейский союз хотел бы тратить деньги на собственных граждан, а не на Украину, он тем самым дал своим соотечественникам понять — ему безразлично их недовольство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил Тимофей Бородачёв, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

«Боррель не только отдаёт себе отчёт в том, что он сказал, но и в том, что ему за эти слова ничего не будет. Такого рода вещи он может говорить совершенно безнаказанно. Он человек избалованный жизнью и никогда не сталкивавшийся с серьёзными трудностями. Его самого никогда не касались такие бытовые проблемы, как рост цен и так далее. Поэтому он рассуждает в том смысле, что мы бы хотели помочь населению Европы, но у нас есть более серьёзные дела. Его слова надо воспринимать буквально», — объяснил Бородачёв.

По его мнению, слова Борреля не следует понимать так, словно ЕС собирается снять киевский режим с довольствия.

«Напротив, реакция Борреля — это показатель того, что ему плевать на всё недовольство европейцев тратами на Украину. В долгосрочной перспективе слова Борреля нанесут урон его политической репутации, но это его не беспокоит. Его ведь никто не выбирал и выбирать не собирается. Он сейчас отработает и перейдёт в какой-нибудь совет директоров с огромными бонусами. А в Европе тему того, что на нужды Украины уходит слишком много денег, будет поднимать только радикальная оппозиция», — считает Бородачёв.

В свою очередь, профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО, экс-руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов назвал рассуждения Борреля откровенной демагогией.

«Совершенно очевидно, что ЕС практически потерял свою международную субъектность и превратился в то, что ему когда-то инкриминировали советские пропагандисты. А именно просто в европейский политико-экономический фланг НАТО. В Европейском союзе сейчас достаточно жёстко фильтруется повестка. И в СМИ, и в общественно-политических дискуссиях. Поэтому говорить что-то, кроме проукраинского, политик просто не может, да ему и не позволят», — заявил он.

По словам Кузнецова, рассуждения Борреля — это ещё одно доказательство деградации европейских элит, когда люди, весьма далёкие от экономических дел, начинают пытаться управлять экономической жизнью. Результат налицо — высокая инфляция, растущая безработица и потерянные возможности для более устойчивого развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель заявил, что его не радует то, что ему приходится тратить деньги на поддержку Украины и что эти финансы можно было бы пустить на улучшение жизни граждан самого Европейского союза — на больницы и школы. Однако, дипломат посетовал, что у Брюсселя нет выбора, ибо без европейской подпитки киевский режим ждёт фиаско. Кроме того, Кузнецов заявил, что не видит дипломатического выхода из украинского кризиса, а посему поставки оружия на Украину придётся продолжить.

Любопытно также и то, что сетующий на отсутствие дипломатических решений Боррель сам же заявил, что не считает серьёзным китайский план мирного урегулирования. Таковым, по мнению евробюрократа, является только план президента Украины. Востоковеды объяснили такую риторику тем, что в ЕС и США опасаются, что если план КНР сработает, то это повысит авторитет Пекина на международной арене, чего в Брюсселе и Вашингтоне очевидно не хотят.