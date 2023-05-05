Москва, , 18:33 — REGNUM Театральному режиссёру Евгении Беркович, задержанной в рамках уголовного дела по статье об оправдании терроризма, суд избрал меру пресечения.

Евгения Беркович, российский театральный режиссёр, участник «Седьмой студии». Пушкинская площадь, Москва Valera N. Trubin

В ходе заседания 5 мая в Замоскворецком суде Москвы суд постановил арестовать подозреваемую. На заключении под стражу ранее настаивало следствие.

На заседании следователь объяснил необходимость ареста Евгении Беркович тем, что она может скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью.

В итоге судья Замоскворецкого районного суда Москвы Наталья Чепрасова удовлетворила ходатайство следствия и арестовала режиссёра на два месяца, сообщил «Коммерсантъ». В СИЗО она останется до 4 июля.

В свою очередь адвокат Беркович заявила, что сторона защиты намерена обжаловать арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая мать театрального режиссёра и участницы «Седьмой студии» Евгении Беркович Елена Эфрос рассказала, что в отношении её дочери возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. По его словам, уголовное преследование связано со спектаклем «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила в 2020 году.

В тот же день стало известно, что сотрудники Следственного комитета России задержали Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. В ходе расследования следователи изменили статусы сценариста и режиссёра со «свидетелей» на «подозреваемых».

Как пояснила адвокат Беркович, её подзащитную арестовали за читку пьесы «Фенист Ясный Сокол», в которой якобы содержится оправдание терроризма, на YouTube. При этом, как добавила правозащитник, в постановлении указано, что она была размещена «в неустановленное время в неустановленном месте… для неограниченного круга лиц».

Сама Беркович вину в оправдании терроризма не признаёт.