Совет ЕС утвердил выделение миллиарда евро на закупку снарядов для Киева
Брюссель, 5 мая 2023, 19:01 — REGNUM Совет Евросоюза 5 мая окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку снарядов для Киева. Это заявление 5 мая распространила пресс-служба законодательного органа ЕС на официальном сайте.
«Помощь будет направлена на снабжение украинских вооружённых сил артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, если на это будет запрос, ракетами», — говорится в документе.
Вооружение планируется закупать у предприятий стран Евросоюза и Норвегии. Соответствующие контракты необходимо заключить до 30 сентября 2023 года.
Кроме того, Совет ЕС постановил срочно отправить на Украину снаряды из запасов. На это уже выделили 2 млрд евро. Общий размер военной помощи Киеву по линии Европейского фонда мира составил 5,6 млрд евро. Это без учёта прямых поставок от стран ЕС.
Ранее в ЕС заявили, что необходимо нарастить производство снарядов до 1 млн штук в год. При этом глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву только в месяц нужно по 250 тысяч снарядов.
Как сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции во Флоренции заявил, что Украина не сможет устоять без посторонней помощи, а потому ЕС будет продолжать тратить средства на поддержку Киева, жертвуя благосостоянием своих граждан. Он также заявил, что уже ощущает себя не дипломатом, а министром обороны.