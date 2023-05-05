Брюссель, , 19:01 — REGNUM Совет Евросоюза 5 мая окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку снарядов для Киева. Это заявление 5 мая распространила пресс-служба законодательного органа ЕС на официальном сайте.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Помощь будет направлена на снабжение украинских вооружённых сил артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, если на это будет запрос, ракетами», — говорится в документе.

Вооружение планируется закупать у предприятий стран Евросоюза и Норвегии. Соответствующие контракты необходимо заключить до 30 сентября 2023 года.

Кроме того, Совет ЕС постановил срочно отправить на Украину снаряды из запасов. На это уже выделили 2 млрд евро. Общий размер военной помощи Киеву по линии Европейского фонда мира составил 5,6 млрд евро. Это без учёта прямых поставок от стран ЕС.

Ранее в ЕС заявили, что необходимо нарастить производство снарядов до 1 млн штук в год. При этом глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву только в месяц нужно по 250 тысяч снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции во Флоренции заявил, что Украина не сможет устоять без посторонней помощи, а потому ЕС будет продолжать тратить средства на поддержку Киева, жертвуя благосостоянием своих граждан. Он также заявил, что уже ощущает себя не дипломатом, а министром обороны.