Суд арестовал на два месяца фигурантов дела об избиении баскетболиста ЦСКА Шведа

Москва, , 19:02 — REGNUM Пресненский суд Москвы арестовал троих обвиняемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Все они останутся под стражей почти на два месяца. Ни один обвиняемый не признал свою вину.

Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщил Telegram-канал «112», главным виновником инцидента может быть мужчина по имени Юсуф и он сейчас находится на свободе, но собирается написать явку с повинной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили 2 мая. Спортсмена обнаружили возле ресторана на Большой Никитской в Москве. На следующий день полиция задержала подозреваемых в инциденте.

Изначально конфликт произошёл между супругой спортсмена и одним из подсудимых, и Швед вступился за жену. Тогда ему сделали подсечку и ударили по голове. В итоге трёх фигурантов обвинили в групповом хулиганстве с применением насилия.