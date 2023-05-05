Киев, 5 мая, 2023, 18:23 — ИА Регнум. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В районе Славянска и Краматорска прогремела серия взрывов, сообщило 5 мая издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Славянск и Краматорск под сильным обстрелом», — сообщил украинский политик Павел Кириленко.

Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 мая в Сумской области на севере Украины прозвучала серия взрывов. Других подробностей источник не приводит. Отмечается, что в регионе воздушная тревога объявлена не была.

В ночь на 5 мая воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области. По данным украинских СМИ, в регионе прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны.