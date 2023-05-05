Президент Сербии Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну

Прага, , 18:22 — REGNUM Вооруженное нападение, совершённое 21-летним молодым человеком в ночь на 5 мая в Младеноваце под Белградом несколько дней спустя после стрельбы в школе, стало нападением на всю Сербию. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич, сообщили Vesti dana.

Александр Вучич Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Повторное массовое преступное нападение после стрельбы в наших детей, на каждого, кто случайно оказался… это нападение на всю страну», — сказал он во время обращения к гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая 14-летний семиклассник Коста Кецманович открыл стрельбу в начальной школе в Белграде. По данным МВД Сербии, он тщательно планировал нападение, а также составил список жертв.

Полиция задержала отца подростка, на которого оформлено лицензионное разрешение на оба пистолета, обнаруженных на месте преступления. В отношении мужчины предпримут меры, предусмотренные сербским законодательством. Сам школьник, устроивший стрельбу, уголовного наказания не понесёт, так как ему ещё нет 14 лет. Тем не менее его поместят в специальную часть психоневрологического диспансера.

Правительство Сербии объявило, что в стране с 5 мая пройдёт трёхдневный траур по жертвам стрельбы в школе, в результате которой погибли девять человек, среди которых восемь — учащиеся.

В ночь на 5 мая в сербской общине Младеновац молодой человек открыл стрельбу из автомата по толпе людей. После этого он скрылся. На поиски преступника были направлены отряды правоохранительных органов. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б.

По предварительным данным, он поссорился с полицейским во дворе местной школы, после чего взял дома оружие и застрелил правоохранителя и его сестру. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, где попытался скрыться от полиции. В результате стрельбы ранены 13 человек, ещё восемь погибли.

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