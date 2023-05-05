Москва, 5 мая, 2023, 18:41 — ИА Регнум. В компании «Аэрофлот» в пятницу, 5 мая, прокомментировали сообщение о сближении принадлежащего ей самолёта с беспилотником. По информации авиаперевозчика, информация является недостоверной.

Иван Шилов ИА REGNUM «Аэрофлот»

«Возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось», — привели «Известия» заявление «Аэрофлота».

Ранее в этот день ИА REGNUM сообщало, что неопознанный БПЛА якобы пытался атаковать рейс из Самары, приземлявшийся в аэропорту Шереметьево. Как заявил один из пассажиров самолёта, коптер «целился» в борт лайнера.