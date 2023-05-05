Москва, 5 мая, 2023, 18:34 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России заявили, что сотрудник американского посольства в Киеве Шон Андерсон курирует биологические исследования министерства энергетики США на Украине. Об этом сообщил на брифинге 5 мая начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

ИА REGNUM Инфраструктура финансируемых США биологических лабораторий на территории киевского режима. 24.02.2022

Он отметил, что при участии минэнерго организовали более десятка проектов двойного назначения, в которых изучали генетическую изменчивость в зонах радиоактивного заражения и распространение в них различных инфекций.

Кириллов уточнил, что одна из 17 лабораторий минэнерго, Тихоокеанская северо-западная нацлаборатория в Вашингтоне непосредственно работала на Украине в проекте «Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения».

«Хотелось бы отметить тесное взаимодействие между министерством энергетики и министерством обороны США. Так, Тихоокеанскую лабораторию возглавляет Стивен Эшби, параллельно занимающий должность вице-президента компании «Бэттел» — основного подрядчика Пентагона», — заявил Кириллов.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев призвал учёных противодействовать планам США по биологической войне. По его словам, биоисследования, проводимые Соединёнными Штатами при разработке военных программ, требуют пристального внимания и речь должна идти об активном противодействии «фактической подготовке биологической войны».