МВД РФ предложило заменить госконтроль за мигрантами административным надзором

Москва, , 17:58 — REGNUM В России предложили упразднить действующий в сфере надзора за пребыванием в стране иностранцев государственный контроль. Вместо него ввести новый институт административного контроля. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном МВД РФ и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«[…] упразднить государственный контроль в сфере миграции, а обеспечение миграционной безопасности осуществлять в рамках нового института ― административный надзор за пребыванием (проживанием) в РФ иностранных граждан», ― указано в пояснительной записке к законопроекту.

В рамках административного надзора полиция получит полномочия устанавливать местонахождение иностранного гражданина, который незаконно находится в России. Также сотрудники правоохранительных органов в открытом доступе будут размещать актуальные сведения о требованиях в сфере миграции и об ответственности за невыполнение этих требований. Полиция также планирует осуществлять профилактику административных правонарушений в сфере миграции, предупреждать и пресекать такие правонарушения.

Принятие законопроекта устранит «административные барьеры, связанные с ограничением контрольно-надзорных полномочий». Речь идет об ограничениях, связанных с действующим мораторием на проверки бизнеса.

Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении одного года после дня официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что миграционная политика в России должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на безопасность граждан страны. По его словам, приоритетными задачами ведомства являются противодействие преступлениям иностранцев и этнических организованных преступных групп и предупреждение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Бастрыкин добавил, что в 2022 году в пять раз выросло количество уголовных дел против мигрантов по тяжким и особо тяжким преступлениям. Всего возбудили 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Также за прошлый год поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершённых иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4 231 уголовное дело. Это почти в три раза больше, чем в 2021 году.