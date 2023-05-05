Москва, 5 мая, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) оказывала беспрецедентное давление на участников американского проекта по сбору штаммов на Украине Ю-Пи-4. Об этом 5 мая заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

В Минобороны пояснили, что в ходе исследований специалисты изучали как минимум два вида перелётных птиц, маршруты миграции которых проходят преимущественно через территорию России.

«О двойном характере проводимых работ свидетельствуют попытки уничтожения документации, а также коллекционных материалов, отобранных в ходе исследований», — сказал Кириллов.

Он также напомнил, что заказчиком проекта Ю-Пи-4 является министерство обороны США, ведомство, которое не имеет никакого отношения к изучению миграции птиц.

По словам Кириллова, некоторые западные СМИ и эксперты скептически высказывались о глобальных биологических рисках данного проекта.

Также Игорь Кириллов 5 мая заявил, что США занимались вербовкой специалистов в области оружия массового поражения, которые раньше работали на Украине. Представитель Минобороны обратил внимание на заявление, сделанное 4 апреля директором управления научных исследований американского минэнерго Джоном Стивеном Бинкли. В этом заявлении Бинкли сказано, что возглавляемое им управление готово помогать Киеву в восстановлении свёрнутых научно-исследовательских программ двойного назначения после возможного возвращения специалистов. Кириллов указал на ключевого фигуранта в реализации проектов американского минэнерго на территории Украины: это бывший сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер.