Москва, 5 мая, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Неопознанный беспилотный летательный аппарат попытался атаковать самолёт «Airbus A-320» авиакомпании «Аэрофлот» во время посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В аэропорту Шереметьево

«Опасно приближающийся к самолёту коптер заметил один из пассажиров рейса Самара — Москва. По его словам, дрон целился в борт самолёта», — сообщил источник.

Очевидец добавил, что беспилотник за несколько десятков метров до столкновения с воздушным судном резко сменил курс и улетел в сторону лесополосы. После посадки самолёта пассажир передал информацию сотрудникам службы безопасности аэропорта.

Накануне, 4 марта, пассажирский самолёт «Airbus A-320», выполнявший рейс Казань — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания индикации открытия дверей.