Минобороны: США вербовали работавших на Украине специалистов по оружию массового поражения

Москва, , 17:48 — REGNUM Американцы занимались вербовкой специалистов в области оружия массового поражения, которые раньше работали на Украине, заявил 5 мая на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Минобороны обратил внимание на заявление, сделанное 4 апреля директором Управления научных исследований американского минэнерго Джоном Стивеном Бинкли.

Представленный Бинкли документ, отметил Кириллов, подтверждает, что одним из направлений деятельности министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения.

В заявлении Бинкли утверждается, что возглавляемое им управление готово помогать Киеву в восстановлении свёрнутых научно-исследовательских программ двойного назначения после возможного возвращения специалистов.

Кириллов указал на ключевого фигуранта в реализации проектов американского минэнерго на территории Украины: это бывший сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер.

«Он курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку, на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове», — заявил начальник войск РХБЗ.

В январе Кириллов заявил, что СВО остановила деятельность американских военно-биологических лабораторий на Украине. Чуть раньше он сообщил, что Пентагон переносит с территории Украины в Центральную Азию и Восточную Европу свои биолаборатории и незавершённые исследования.