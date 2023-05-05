В Минобороны Британии назвали излучение урановых снарядов аналогичным обычному радиационному фону

Лондон, , 17:41 — REGNUM В министерстве обороны Великобритании в пятницу, 5 мая, назвали излучение снарядов с ураном неотличимым от естественного радиационного фона в местах попаданий, а влияние таких снарядов — ограничивающимся «некоторым потенциальным загрязнением тяжёлыми металлами». Об этом заявил 5 мая замглавы британского минобороны Джеймс Хиппи.

Снаряд с обедненным ураном Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так он ответил на вопрос члена Палаты общин Афзала Хана. В своём письме в британское министерство обороны он поинтересовался, как в ведомстве оценивают возможное влияние поставок Украине урановых боеприпасов.

Хиппи заверил, что такие снаряды сильно влияют на выбранную для них мишень, но при этом якобы «ограниченно» влияют на окружающую среду.

«Влияние боеприпасов ограничено прежде всего остатками машины, по которой наносится удар, и некоторым потенциальным загрязнением тяжёлыми металлами, локализованным вокруг зоны удара. Излучение обеднённого урана неотличимо от естественного радиационного фона в местах ударов», — процитировало Хиппи Lenta.ru.

В министерстве иностранных дел ранее осудили планы Лондона по поставкам снарядов с обеднённым ураном Киеву. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что складывается впечатление, будто в ООН готовы «закрыть глаза» на любые действия в поддержку киевского режима, несмотря на последствия, даже радиологическую опасность.