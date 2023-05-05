Будапешт, 5 мая, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает часть Украины древней венгерской землёй, и призвал к миру. Он заявил об этом 5 мая в эфире радио Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«На Украине тоже живут венгры, часть этой страны — венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине. Они тоже погибают в войне, мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира», — сказал глава венгерского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 мая, Орбан заявил, что вариант развития событий, при котором Россию победят и она с этим смирится, возможен только в сказке. Он добавил, что у него не хватает фантазии представить себе ситуацию, когда кто-то якобы может победить ядерную державу.

4 мая член международного дискуссионного клуба «Валдай», венгерский журналист Габор Штир заявил, что в Венгрии активизировались прозападные силы, которые хотели бы устроить там «цветную революцию», так как нынешний премьер-министр республики Виктор Орбан слишком самостоятельный, что не устраивает США.