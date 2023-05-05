Режиссёр фильма «Параграф 78» и клипов группы «Мумий Тролль» Михаил Хлебородов умер в 56 лет

Москва, , 17:25 — REGNUM Режиссер картин «Курьер из «Рая» и «Параграф 78» Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни. Об этом ТАСС 5 мая сообщил режиссер Григорий Константинопольский.

Михаил Хлебородов. Режиссер © Григорий Сысоев / РИА Новости

«Да, я узнал об этом днем», — сказал режиссер.

О причинах смерти режиссёра пока не сообщается.

Михаил Хлебородов был режиссёром дилогии «Параграф 78», фильма «Курьер из «Рая», сериалов «Временно недоступен» и «Волшебник». Он работал со многими известными деятелями шоу-бизнеса: Валерией, Дмитрием Маликовым, Алёной Свиридовой, «Мумий Троллем», группами «Белый орёл», «Моральный кодекс».

Команда специального назначения Цитата из к/ф «Параграф 78: Фильм первый». реж Михаил Хлебородов. 2007. Россия

Для группы «Мумий Тролль» в 1997–1998 годах Хлебородов снял такие известные клипы, как «Утекай», «Дельфины» и «Кот кота», для Алёны Свиридовой — клипы на песни «Розовый фламинго» и «Никто никогда», которые стали победителями конкурса клипов «Арт Пикчерс».