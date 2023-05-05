Москва, 5 мая, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Режиссер картин «Курьер из «Рая» и «Параграф 78» Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни. Об этом ТАСС 5 мая сообщил режиссер Григорий Константинопольский.

Григорий Сысоев / РИА Новости Михаил Хлебородов. Режиссер

«Да, я узнал об этом днем», — сказал режиссер.

О причинах смерти режиссёра пока не сообщается.

Михаил Хлебородов был режиссёром дилогии «Параграф 78», фильма «Курьер из «Рая», сериалов «Временно недоступен» и «Волшебник». Он работал со многими известными деятелями шоу-бизнеса: Валерией, Дмитрием Маликовым, Алёной Свиридовой, «Мумий Троллем», группами «Белый орёл», «Моральный кодекс».

Цитата из к/ф «Параграф 78: Фильм первый». реж Михаил Хлебородов. 2007. Россия Команда специального назначения

Для группы «Мумий Тролль» в 1997–1998 годах Хлебородов снял такие известные клипы, как «Утекай», «Дельфины» и «Кот кота», для Алёны Свиридовой — клипы на песни «Розовый фламинго» и «Никто никогда», которые стали победителями конкурса клипов «Арт Пикчерс».