Шерегеш, Кемеровская область, 5 мая, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Первый в России реабилитационный центр для ветеранов СВО построят в Кузбассе. Центр появится на территории курорта Шерегеш. Об этом 5 мая в Telegram-канале рассказала председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фонд «Защитники Отечества» Строительство в Кузбассе реабилитационного центра для ветеранов СВО

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По её словам, центр будет специализироваться на программах реабилитации опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Она рассказала, что в новом 5-этажном здании будут комфортные номера для проживания ста человек, медицинские кабинеты, спортивный зал. Цивилева уточнила, что центр начнёт работу в 2024 году. Ветераны также смогут бесплатно пользоваться объектами курортной инфраструктуры Шерегеша. Для разработки лечебно-восстановительной программы привлекут специалистов профильных медорганизаций Кузбасса и Москвы.

Фонд «Защитники Отечества» Строительство в Кузбассе реабилитационного центра для ветеранов СВО

«Содействие в получении ветеранами СВО медицинской реабилитации — одна из приоритетных задач работы фонда «Защитники Отечества». Такой подход региона к организации работы с ветеранами может служить примером для всех», — заявила Анна Цивилева.

Создаваемый в Кузбассе филиал фонда «Защитники Отечества» возглавит Лариса Конышева. По её словам, центр реабилитации для ветеранов СВО расположится в одном из самых живописных мест Кузбасса, где восстановлению способствует сама природа и горный воздух.

Фонд «Защитники Отечества» Строительство в Кузбассе реабилитационного центра для ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» Строительство в Кузбассе реабилитационного центра для ветеранов СВО

«Наша главная задача — как можно скорее «перенастроить» ребят, которые прошли через военные действия в зоне спецоперации, на мирную жизнь, помочь им адаптироваться, оказать им психологическую и медицинскую помощь», — сказала Конышева.

На новость о строительстве реабилитационного центра для ветеранов СВО отреагировал участник спецоперации с позывным Франц. Он отметил, что строительство центра — большое и важное дело.

Фонд «Защитники Отечества» Строительство в Кузбассе реабилитационного центра для ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» Строительство в Кузбассе реабилитационного центра для ветеранов СВО

«Мне выпала честь постоять за Родину, там много таких ребят, как я. Раньше я не осознавал всего, что там происходит. Мы противостоим очень агрессивному врагу. Мы, безусловно, победим. Но по возвращении оттуда нам нужна будет поддержка. Очень важно осознавать, что здесь о нас заботятся», — сказал военнослужащий.

Как сообщало 1 апреля ИА REGNUM, участники специальной военной операции и их семьи могут получить медицинскую помощь во всех районах Санкт-Петербурга. Губернатор города Александр Беглов заявил, что центры для военнослужащих открыли по поручению президента страны Владимира Путина. Беглов посетил один из центров, расположенный в Приморском районе города.