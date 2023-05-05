В Москве 8 мая пройдут переговоры Путина и президента Киргизии Жапарова

Москва, , 17:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт в Москве 8 мая переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит страну с официальным визитом, сообщил 5 мая сайт Кремля.

Садыр Жапаров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

По заявлению Кремля, главы государств обсудят укрепление стратегического партнёрства, а также актуальные вопросы с учётом председательства России в 2023 году в Евразийском экономическом союзе и Киргизии — в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Как сообщало 5 мая ИА REGNUM, Путин пригласил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на празднование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В ходе телефонных переговоров Путин и Рахмон обменялись поздравлениями с Днём Победы. Участники переговоров назвали положительной динамику развития стратегического партнёрства двух стран.