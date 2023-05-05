Москва, 5 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Ситуации со сбитыми беспилотниками в небе над Москвой 3 мая и над Киевом 4 мая кажутся похожими и связанными друг с другом лишь на первый взгляд, но обстоятельства и причины разные. Так в беседе с ИА REGNUM заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин прокомментировал сбитый украинскими военными свой же летательный аппарат Bayraktar TB2 над Киевом.

Иван Шилов ИА REGNUM Bayraktar KIZILELMA

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 мая в небе над Киевом, по словам очевидцев, появилось несколько беспилотников. Украинские военные уничтожили один аппарат. После падения обломков возник пожар. Позже выяснилось, что сбитый беспилотник оказался аппаратом Bayraktar TB2, принадлежащим ВСУ. Дрон выполнял плановый полёт, но, как утверждают ВСУ, потерял управление. Решение сбить дрон Киев объяснил возможными «нежелательными последствиями», к которым могло привести бесконтрольное пребывание аппарата в небе.

«Не стоит проводить параллели с появлением беспилотника в небе над Москвой 3 мая. Стечение обстоятельств, что ситуации возникли друг за другом. Сомневаюсь, что украинцы могли бы пожертвовать таким дорогим и ценным беспилотником, чтобы отвести от себя подозрения в участии полётов дронов над Кремлём и разыграть якобы ответ Москвы с помощью БПЛА. Аппараты Bayraktar — недешёвая техника, которой распыляться не станут. Для розыгрыша взяли бы коптер проще», — считает военный политолог.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3803463" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Кошкин напомнил, что беспилотники Bayraktar поставляются в Киев Турцией и имеются в распоряжении Украины, Азербайджана, Киргизии и Польши. Военный эксперт объяснил удар по собственному аппарату простой человеческой ошибкой и проблемой в несогласованности. Также он рассказал, почему украинские военные не смогли распознать свой же дрон в небе.

«Когда на аппарате стоит транспондер — устройство для отслеживания и распознавания объекта, то на нём работает система «свой/чужой». Значит, аппарат распространяет сигнал, чей он. Очевидно, у этого беспилотника отсутствовала такая система или она была выключена. Поэтому военные сработали по нему как по объекту без распознавания. На лицо ошибка во взаимодействии тех, кто управляет беспилотниками», — объяснил эксперт.

Также Кошкин обратил внимание, что подобный инцидент указывает и на слабую защиту неба над столицей Украины.

3 мая в 3 часа ночи в небе над Кремлём возникло два беспилотника. Оба были ликвидированы. В администрации президента РФ назвали инцидент попыткой киевского режима нанести удар по резиденции Владимира Путина с помощью дронов.