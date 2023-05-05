Москва, 5 мая, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Если Китай действительно откажется от использования доллара, то для экономики США это обернётся катастрофическими последствиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве Алексей Зубец. Так он прокомментировал выводы китайского издания China Daily о том, что всё меньше стран в мире доверяют доллару и, если Китай откажется от использования этой валюты, США ждёт разрушительный итог.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Естественно, Китай заинтересован в том, чтобы торговать с Западом в юанях. А не в долларах и евро. Очевидно, что ни США, ни ЕС не пойдут ему в этом навстречу. В их отношениях главными останутся доллары и евро, так как Штаты и Европейский союз остаются экономически сильнее, чем КНР. И Китай в торговле с Западом заинтересован больше, чем сам Запад. Для КНР это основной рынок», — сказал Зубец.

Но вот со всем остальным миром ситуация иная. Как пояснил Зубец, там переориентация международной неевропейской и неамериканской торговли на национальные валюты идёт полным ходом.

«Дело в том, что основной доход американцев — это использование доллара в международных расчётах между странами, даже если они не торгуют с США. Когда Вьетнам торгует с Китаем в долларах, Штаты на этом зарабатывают. Если же те начнут торговать между собой в юанях или донгах, тогда США понесут большие потери», — пояснил экономист.

Иными словами, Вашингтон зарабатывает на том, что стал кассиром всего остального мира. И если торговля в долларах будет вестись только с США, то для последних это окажется катастрофой. В первую очередь, по мнению Зубца, их ждёт рост инфляции.

«Несколько триллионов долларов используются в международной торговле. Если они станут ненужными, то вернутся в США, что обернётся ростом цен — накопленная инфляция может в сумме составить 100%», — считает экономист.

При этом он обратил внимание на то, что Китай на сегодняшний день — основной потребитель всякого рода сырья. И естественно, слаборазвитые страны, торгующие сырьём, заинтересованы в том, чтобы КНР была их основным клиентом и партнёром. Не зря ведь Саудовская Аравия заявляет о том, что хочет торговать с Китаем в юанях: главный потребитель нефти — это не Штаты, а Китай.

Особую остроту ситуации придаёт тот факт, что пока США ничего не могут сделать с происходящими тенденциями. Зубец констатировал, что доля доллара в международных расчётах продолжает падать. Поэтому всё, что может сделать Вашингтон, — это попытаться принудить Китай к тому, чтобы тот не внедрял юань в международные расчёты. Иными словами, подчинение Китая — это инструмент решения Штатами своих проблем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению аналитиков из China Daily, в мире формируется новый торговый порядок, что, в свою очередь, подразумевает трансформацию глобальной платёжной системы, а стало быть, и международных валютных резервов.

Что касается доллара, то его судьба, по мысли авторов публикации, незавидна — он уже потерял доверие ряда государств. И если КНР откажется использовать эту валюту в международных расчётах, то экономике США не миновать разрушительных последствий.

Китайские обозреватели также призвали не забывать, что экспорт их страны в большие развивающиеся страны с рыночной экономикой уже превысил совокупный экспорт Соединённых Штатов, Европейского союза и Японии.

С похожими прогнозами выступают и МВФ. Как заявила его директор-распорядитель Кристалина Георгиева, в мире планомерно отказываются от доллара США, что тревожит Международный валютный фонд, так как пока этой валюте нет альтернативы.