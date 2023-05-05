МЧС: на складах в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
Екатеринбург, 5 мая 2023, 17:13 — REGNUM В пресс-службе МЧС России в пятницу, 5 мая, заявили о ликвидации открытого горения на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге.
«В 16:30 мск открытое горение на пожаре в Екатеринбурге ликвидировано», — сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС.
Возгорание в Екатеринбурге началось 5 мая на складах площадью 2 тысячи кв. м. В ходе пожара его площадь увеличилась в два раза — до 4 тысяч кв. м. Причина пожара устанавливается.