Екатеринбург, 5 мая, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В пресс-службе МЧС России в пятницу, 5 мая, заявили о ликвидации открытого горения на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Ликвидация пожара

«В 16:30 мск открытое горение на пожаре в Екатеринбурге ликвидировано», — сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС.

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Возгорание в Екатеринбурге началось 5 мая на складах площадью 2 тысячи кв. м. В ходе пожара его площадь увеличилась в два раза — до 4 тысяч кв. м. Причина пожара устанавливается.