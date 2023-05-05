В КНР раскусили Зеленского, покинувшего Киев перед атакой дронов на Кремль
Гонконг, Китай, 5 мая 2023, 16:49 — REGNUM В момент атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский находился не в Киеве, а за пределами страны с зарубежным визитом. Журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times считает, что это было не случайно.
Обозреватель считает, что украинский лидер опасался за свою безопасность, поэтому отложил возвращение в страну. По его мнению, с Украины в этот период он уехал намеренно, чтобы иметь пути для отступления на случай провала.
«Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке, направленной против Путина. Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом», — напомнил Брайен.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. Дроны вывели из строя силами РЭБ. Ущерб атака не нанесла, глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было, он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.
В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на российского лидера накануне Дня Победы.
В Китае заявили, что удар по резиденции президента России в Кремле с использованием дронов надо воспринимать как пересечение Киевом красной черты. Китайские политологи полагают, что Москва предпримет в ответ внушительные меры.
3 мая президент Украины прибыл в Хельсинки по приглашению президента республики. Вечером в тот же день он посетил Нидерланды.
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