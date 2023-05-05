Обозреватель Asia Times Брайен: Зеленский подготовил план побега перед атакой дронов на Кремль

Гонконг, Китай, , 16:49 — REGNUM В момент атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский находился не в Киеве, а за пределами страны с зарубежным визитом. Журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times считает, что это было не случайно.

Атака БПЛА на Кремль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обозреватель считает, что украинский лидер опасался за свою безопасность, поэтому отложил возвращение в страну. По его мнению, с Украины в этот период он уехал намеренно, чтобы иметь пути для отступления на случай провала.

«Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке, направленной против Путина. Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом», — напомнил Брайен.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. Дроны вывели из строя силами РЭБ. Ущерб атака не нанесла, глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было, он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на российского лидера накануне Дня Победы.

В Китае заявили, что удар по резиденции президента России в Кремле с использованием дронов надо воспринимать как пересечение Киевом красной черты. Китайские политологи полагают, что Москва предпримет в ответ внушительные меры.

3 мая президент Украины прибыл в Хельсинки по приглашению президента республики. Вечером в тот же день он посетил Нидерланды.

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