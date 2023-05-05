Москва, , 16:57 — REGNUM Пресненский суд Москвы в пятницу, 5 мая, арестовал первого обвиняемого в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Обвиняемого взяли под стражу до 2 июля 2023 года. В ходе заседания он не признал свою вину и возразил против ареста. Мужчина просил судебные органы избрать иную меру пресечения. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своём Telegram.

Обвинение попросило суд об аресте трёх участников драки. Их обвиняют в групповом хулиганстве, но ни один не признаёт свою вину в случившемся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили 2 мая. Вечером этого дня спортсмена обнаружили возле ресторана на Большой Никитской в Пресненском районе Москвы. На следующий день правоохранители задержали двоих подозреваемых, ещё одного проверяли на причастность.

Трёх фигурантов 2003 и 2005 годов рождения обвинили в групповом хулиганстве с применением насилия. Следствие в ходе судебных разбирательств запросило для них меру пресечения в виде ареста.