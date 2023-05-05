Киев, 5 мая, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Неуважение к Вооружённым силам Украины (ВСУ) со стороны президента и его администрации может спровоцировать антиправительственные протесты. Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Всех уже достало это неуважение к ВСУ», — сказал он.

Генерал-майор добавил, что украинские солдаты устали от боёв. По его словам, вместо поддержки и мотивации ВСУ слышат от политиков общие фразы. Более того, государство даже не может обеспечить все потребности фронта в полном объеме.

«Военные молчат, но терпение заканчивается», — отметил Кривонос.

Обозреватель Newsweek Брендан Коул заявил, что союзники требуют от Киева результата для продолжения военной поддержки, поэтому ближайшее время может стать решающим. В издании отметили, что Украине сложно показать результат на поле боя из-за нехватки оборудования.

Генерал ВСУ Мельник заявил 30 апреля, что после поражения Украина станет сильнейшим в мире государством. В качестве примера он привёл Германию, которая, по его словам, стала практически самой передовой страной в мире.