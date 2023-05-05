Москва, 5 мая, 2023, 16:32 — ИА Регнум. При обмене пленными украинская сторона отказывается брать простых солдат. Об этом 5 мая рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Украинская сторона отказывается брать простых солдат. И вместо них выставляет условия — тех, которых наши военачальники не готовы вернуть в Украину, поскольку ведутся следственные действия, поскольку проводится работа с ними. Они были или командирами, или непосредственно были активными участниками», — сказал она в интервью Первому каналу.

Москалькова указала, что её аппарат формирует списки для обмена пленными на основе обращений родных военных ВСУ, и добавила, что она просит Минобороны возвращать таких простых солдат к семьям в первую очередь.

«А украинская сторона, военные их вычёркивают. А стране они не нужны», — добавила омбудсмен.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля в Минобороны сообщили, что 40 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность, после переговоров возвратили из плена с территории, подконтрольной Киеву. Всех возвращённых доставили самолётами в Москву для прохождения реабилитации и лечения.