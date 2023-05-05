Неаполь, Италия, , 20:33 — REGNUM В ночь с 4 на 5 мая 2023 года весь Неаполь буквально сошёл с ума. Местная команда «Наполи» заняла первое место в итальянской Серии впервые с 1990 года — тогда за команду играл аргентинский футболист Диего Марадона, скончавшийся несколько лет назад. Неаполитанцы не спали до утра, празднуя долгожданную победу.

Теперь игроки команды будут носить на своей форме скудетто — небольшую, но очень ценимую нашивку цветов итальянского флага, право на которую имеют только команды — победители национальных чемпионатов.

Это уже третье по счёту чемпионство «Наполи». В первый раз команда получила свои скудетто в 1987 году, а второй раз — спустя три года. При этом неаполитанцы за последние 10 лет четырежды завоёвывали серебро и трижды бронзу.

Футболист «Наполи» Диего Марадона на тренировке команды в Неаполе © via www. imago-images.de/Global Look Press

Футболист «Наполи» Диего Марадона © Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

В текущем сезоне «адзурри» (одно из прозвищ команды по их форме голубого цвета — azzurro) прочно возглавили турнирную таблицу в седьмом туре — и уже не спускались ниже. Это помогло им оформить чемпионство первыми в Европе в нынешнем сезоне — досрочно, за пять туров до окончания розыгрыша.

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен признан на данный момент лучшим бомбардиром Серии А. Форвард забил уже 22 мяча в ворота соперников и имеет большой отрыв от конкурентов. А экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия в нынешнем сезоне уже набрал в свой актив 12 голов и 10 результативных передач.

Футболист «Наполи» Виктор Осимхен © Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Футболисты «Наполи» © Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Хвича Кварацхелия («Наполи») и Кингсли Эхизибу («Удинезе Кальчо») © Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Хвича Кварацхелия («Наполи») и Кингсли Эхизибу («Удинезе Кальчо») © Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

«Удинезе» против «Наполи» © Andrea Bressanutti/Keystone Press Agency/Global Look Press

С Россией нынешний состав «Наполи» связывает не только грузинский игрок, но и главный тренер команды — Лучано Спалетти. Российским болельщикам он известен, в первую очередь, по работе в петербургском «Зените» с 2009 по 2014 год. Примечательно также, что московский «Спартак» дважды обыгрывал «Наполи» в конце 2021 года в рамках розыгрыша Лиги Европы: в Неаполе команда Лучано Спалетти уступила со счётом 2:3, а в Москве — 1:2.

Тренер «Наполи» Лучано Спалетти (в центре) © IMAGO/ULMER/Global Look Press

Сразу после финального свистка в Удине, куда футболисты «Наполи» приехали на матч с местным «Удинезе», на поле стадиона «Дачия Арена» бросились неаполитанские фанаты, начавшие обнимать игроков и бурно праздновать чемпионство. Это не очень понравилось местным фанатам: у домашней трибуны начали вспыхивать локальные стычки. Однако даже это не сумело омрачить праздник болельщикам.

Болельщики «Наполи» радуются победе команды © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Игроки «Наполи» празднуют победу © EPA/GABRIELE MENIS/ТАСС

Футболист «Наполи» Ким Мин Джэ в окружении радостных болельщиков © IMAGO/ULMER/Global Look Press

Болельщики «Наполи» фотографируются на футбольном поле после победы любимой команды © Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Болельщики «Наполи» фотографируются на футбольном поле после победы любимой команды © Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

По окончании матча небо над Неаполем взорвалось салютами и фейерверками. Болельщики праздновали успех любимой команды до самого утра. Чествование новых чемпионов Италии ожидается на ближайшем домашнем матче.

Болельщики празднуют победу «Наполи» © IMAGO/Antonio Balasco/Global Look Press

Болельщики празднуют победу «Наполи» © IMAGO/Antonio Balasco/Global Look Press

Болельщики «Наполи» празднуют победу любимой команды у фрески Диего Марадоны © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Болельщики празднуют победу «Наполи» © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Болельщики празднуют победу «Наполи» © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press