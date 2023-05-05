Женева, Швейцария, 5 мая, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга 5 мая объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус болезни в области общественного здравоохранения… Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», — сказал генеральный директор организации.

Также Гебрейесус добавил, что за весь период с начала пандемии от заболевания COVID-19 умерли по меньшей мере 20 миллионов человек.

Чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 30 января 2020 года, спустя полтора месяца, 11 марта, была объявлена пандемия.

18 апреля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила о выявлении в России случаев заражения новым подвариантом коронавируса «Арктур», который ранее был выявлен в Индии.